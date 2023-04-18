У Кабміні пояснили, як пенсіонерам отримувати виплати за кордоном

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Кабінет Міністрів передбачив можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, шляхом міжнародного переказу через "Укрпошту".

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для отримання пенсії постанова передбачає можливість укладення договорів банківського рахунку з українськими банками.

Йдеться про банки, що не мають філій, відділень, представництв у країні проживання пенсіонера, зокрема банки (необанки), які взагалі не мають власної мережі.

Якщо особа бажає отримувати пенсію через банк, заяву про виплату можна буде подати в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису. Це можна буде зробити разом із відкриттям банківського рахунку, без необхідності особистого відвідування банку.

Також, за бажанням пенсіонера, виплати можна буде отримувати у відділенні пошти (за наявності технічної можливості АТ "Укрпошта" здійснювати переказ коштів у країну перебування).

"Прийняту урядом постанову розробило Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Отже, зазначені категорії пенсіонерів зможуть відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України", – йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Торік загальні видатки Пенсійного фонду України становили 590,1 мільярда гривень, 2021 року – 520,9 млрд грн.

Економічна правда