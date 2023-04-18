Японія першою покриє воєнні ризики при інвестиціях в Україну

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

Японія стала першою країною, яка виділяє кошти в розмірі 23 мільйони доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну.

Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання уряду.

За словами Шмигаля, уряд Японії робить внесок у фонд Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій (MIGA – ред), що належить до групи Світового банку. Це дозволить Україні "значно легше" повернути приватні іноземні інвестиції.

14 квітня Міністерство відновлення України та Японське агентство міжнародного співробітництва підписали грантову угоду про виділення 400 мільйонів доларів. Кошти будуть спрямовані на відновлення критичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок війни.

Економічна правда