Більшість українців довіряють підприємцям і проти надмірного контролю фіскалів – опитування

50,7% опитаних українців вважають, що переважна більшість підприємців законослухняні, тому Податкова та Митниця повинні ловити порушників і не заважати працювати чесним підприємцям.

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

Натомість 42,6% опитаних переконані, що без прискіпливого контролю Податкової та Митниці більшість підприємців не будуть платити податки добровільно.

Ще 6,7% українців відповіли "важко відповісти/не знаю" на запитання "Чи будуть підприємці добровільно сплачувати податки без надмірного контролю та примусу з боку Податкової служби та Митниці?"

Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у лютому 2023 року. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2001 респондентів у віці 18 років і старше. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року та громадяни, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Економічна правда