Курс валют 18 квітня: гривня зміцнилася на "чорному ринку"

У вівторок, 18 квітня, гривня після тижня ослаблення зміцнилася до долара та євро на "чорному ринку", але в касах банків курс залишився майже без змін.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:10 курс долара на "чорному ринку" становив 37,63 - 37,79 грн, а у понеділок, 17 квітня, курс коливався між 37,71 - 37,89 грн. Гривня дещо зміцнилася до долара після ослаблення протягом минулого тижня.

Як і курс до долара, але більш суттєво, зміцнився "чорний" курс гривні до євро. На цей же час становив 41,05 - 41,31 грн проти курсу 41,20 - 41,55 грн за євро у понеділок.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,5 - 38,0 грн (курс на 17 квітня – 37,5 - 38,0 грн);

Євро – 40,75 - 41,5 грн (курс на 17 квітня – 40,8 - 41,65 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,3 - 37,8 грн;

Ощадбанк – 37,6 - 38,5 грн;

Укрексімбанк – 37,55 - 38,15 грн;

Райффайзен – 37,4 - 38,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.