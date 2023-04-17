Шмигаль анонсував розробку нової економічної моделі України
Україна розробить нову економічну модель як ресурсного центру Європи.
Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в Telegram за результатами зустрічі представників Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського Союзу та Офісу реформ при Кабінеті Міністрів.
"Скоординували потреби та співпрацю з відновлення з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті Міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проєкту "Українська архітектура реформ", – заявив Шмигаль.
За його словами, планується зосередити діяльність на десятьох ключових напрямах і реформах:
розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи;
реформа сектору цивільної безпеки;
оновлена ветеранська політика;
реформа енергетики, спрямована на енергонезалежність та модернізацію;
відновлення;
масштабна соціальна реформа;
проєкти підтримки бізнесу;
нові напрями в реформі освіти;
реформа митниці;
реформа державного управління.
Економічна правда