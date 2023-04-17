Всі розділи
Укр / Рус

Шмигаль анонсував розробку нової економічної моделі України

Понеділок, 17 квітня 2023, 20:45 - Cергій Мельник
 
LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images

Україна розробить нову економічну модель як ресурсного центру Європи.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в Telegram за результатами зустрічі представників Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського Союзу та Офісу реформ при Кабінеті Міністрів.

"Скоординували потреби та співпрацю з відновлення з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті Міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проєкту "Українська архітектура реформ", – заявив Шмигаль.

За його словами, планується зосередити діяльність на десятьох ключових напрямах і реформах:

розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи;

реформа сектору цивільної безпеки;

оновлена ветеранська політика;

реформа енергетики, спрямована на енергонезалежність та модернізацію;

відновлення;

масштабна соціальна реформа;

проєкти підтримки бізнесу;

нові напрями в реформі освіти;

реформа митниці;

реформа державного управління.

Економічна правда

економіка уряд Шмигаль
Матеріали за темою
Світовий банк погіршив прогноз росту економіки України цьогоріч до 0,5% 6 квітня 2023, 14:53
Геополітична фрагментація може спричинити скорочення світового ВВП на 1% за 5 років - МВФ 6 квітня 2023, 11:23
Путін визнав, що санкції шкодять російській економіці 29 березня 2023, 17:19
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті