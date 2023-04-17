Шмигаль анонсував розробку нової економічної моделі України

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Україна розробить нову економічну модель як ресурсного центру Європи.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в Telegram за результатами зустрічі представників Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського Союзу та Офісу реформ при Кабінеті Міністрів.

"Скоординували потреби та співпрацю з відновлення з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті Міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проєкту "Українська архітектура реформ", – заявив Шмигаль.

За його словами, планується зосередити діяльність на десятьох ключових напрямах і реформах:

розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи; реформа сектору цивільної безпеки; оновлена ветеранська політика; реформа енергетики, спрямована на енергонезалежність та модернізацію; відновлення; масштабна соціальна реформа; проєкти підтримки бізнесу; нові напрями в реформі освіти; реформа митниці; реформа державного управління.

Економічна правда