Виробник ігор Sega купує компанію-творця Angry Birds

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Японський ігровий гігант компанія Sega зробила пропозицію розміром 776 мільйонів доларів розробникам Angry Birds з фінської компанії Rovio Entertainment.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Sega запропонувала по 9,25 євро за акцію, що приблизно на 19% вище за їхню ринкову ціну. Керівництво Rovio підтримало цю пропозицію.

Згідно із заявою, ігри Rovio було завантажено понад 5 мільярдів разів. Франшиза Angry Birds була ліцензована для інших розважальних і споживчих товарів.

Компанія хоче використати Rovio для розширення своєї присутності на ринку мобільних ігор і заявила, що використовуватиме свої можливості для прискорення розробки мобільних версій наявних ігор.

Акції Rovio зросли на 17,88% відразу після анонсу.

Економічна правда