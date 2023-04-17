Виробник ігор Sega купує компанію-творця Angry Birds
Понеділок, 17 квітня 2023, 19:54 -
Японський ігровий гігант компанія Sega зробила пропозицію розміром 776 мільйонів доларів розробникам Angry Birds з фінської компанії Rovio Entertainment.
Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.
Sega запропонувала по 9,25 євро за акцію, що приблизно на 19% вище за їхню ринкову ціну. Керівництво Rovio підтримало цю пропозицію.
Згідно із заявою, ігри Rovio було завантажено понад 5 мільярдів разів. Франшиза Angry Birds була ліцензована для інших розважальних і споживчих товарів.
Компанія хоче використати Rovio для розширення своєї присутності на ринку мобільних ігор і заявила, що використовуватиме свої можливості для прискорення розробки мобільних версій наявних ігор.
Акції Rovio зросли на 17,88% відразу після анонсу.
Економічна правда