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Київська кільцева електричка запускає додаткові пізні рейси з Дарниці до Святошина

Понеділок, 17 квітня 2023, 18:30 - Олексій Павлиш

З вівторка, 18 квітня, обидва останні поїзди Київської кільцевої електрички з Дарниці щоденно виконуватимуть по додатковому рейсу на Святошин.

Про це повідомляє Kyiv City Express у Telegram.

"Ми дослухалися щодо додаткового пізнього рейсу і проведемо експеримент. З вівторка, 18 квітня, обидва останні поїзди з Дарниці виконуватимуть по додатковому рейсу на Святошин - 7349 та 7449.

Щоденно. Таким чином, найбільш пізня відправка з Дарниці у напрямку Видубичів та центрального залізничного вокзалу буде о 22:42, прибуття до Святошина о 23:29", - йдеться у повідомленні.

 

Водночас останній рейс від Дарниці до Святошина через Лівобережну, Троєщину, Почайну та Сирець - о 22:35 із прибуттям о 23:20.

Оновлений розклад з'явиться у боті та на станціях у вівторок, 18 квітня.

 
 

У Kyiv City Express закликали "до свідомої оплати проїзду" через чат-бот навіть за відсутності касирів на останніх рейсах.

 

Економічна правда

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