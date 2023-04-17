G7 збереже ліміт ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель – ЗМІ

Коаліція "Великої сімки" (G7) збереже ліміт ціни на російську нафту, що постачається морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель, попри зростання світових цін на нафту і заклики деяких країн знизити ціну, щоб обмежити доходи Москви.

Про це пише Reuters із посиланням на представника коаліції, який говорив на умовах анонімності.

За його словами, G7 і Австралія прийняли рішення зберегти верхню межу протягом останніх кількох тижнів після перегляду ціни в 60 доларів, встановленої в грудні.

Це сталося після чотирьох тижнів зростання цін на нафту, чому сприяло скорочення видобутку, оголошене ОПЕК+, а також відновлення споживання в Китаї.

У понеділок ринок консолідувався, ф'ючерси на нафту марки Brent та американську нафту трималися вище 80 доларів за барель.

Російська нафта продається зі знижкою близько 30 доларів до Brent, сказав посадовець.

Представники коаліції дійшли висновку, що верхня межа ціни працює на обмеження російських доходів при збереженні стабільності енергетичного ринку, але заявили, що вони продовжать координувати свої дії для забезпечення ефективного моніторингу та виконання, додало джерело.

Коаліція також активізує зусилля по боротьбі з ухиленням від дотримання верхньої межі ціни та санкцій, накладених на Росію, включаючи використання обманних практик для отримання доступу до страхування та інших послуг коаліції для нафти, що продається за ціною, вищою за верхню межу.

Члени коаліції планують розробити рекомендації, які допоможуть постачальникам послуг виявляти ознаки ухилення, такі як маніпуляції з відстеженням місцезнаходження суден або нездатність деталізувати витрати на доставку, фрахт, митні платежі та страхування окремо від самої нафти, сказав співрозмовник.

Обмеження ціни на нафту забороняє компаніям G7 та Європейського Союзу надавати послуги з транспортування, страхування та фінансування російської нафти та нафтопродуктів, якщо вони продаються за ціною, вищою за верхню межу.

Урядовець зазначив, що нещодавній звіт Міжнародної енергетичної адміністрації (МЕА) дійшов висновку, що режим санкцій "Великої сімки" був ефективним, "не обмежуючи світові поставки нафти і нафтопродуктів, але водночас обмежуючи здатність Росії генерувати експортні доходи".

МЕА повідомило в п'ятницю, що березневі доходи Росії від продажу нафти зросли на $1 млрд у місячному обчисленні до $12,7 млрд, але все одно були на 43% нижчими, ніж роком раніше.

Нагадаємо:

Єврокомісія повідомила державам-членам, що обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель доводить свою ефективність в обмеженні доступу Кремля до нафтодоларів, не порушуючи при цьому ринок, і поки що залишиться незмінним.

Економічна правда