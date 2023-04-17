Ціни на нафту стабілізувались: ринок очікує даних по ВВП Китаю

Ціни на нафту були стабільними зранку в понеділок, оскільки інвестори стежили за економічними даними Китаю на предмет ознак відновлення попиту в другому найбільшому споживачі нафти в світі.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 13 центів до $86,18 за барель о 10:18 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала $82,33 за барель, що на 19 центів нижче.

Минулого тижня обидва контракти досягли четвертого щотижневого зростання поспіль - найдовшої такої серії з середини 2022 року.

Причини

Очікується, що публікація даних про валовий внутрішній продукт (ВВП) Китаю за перший квартал цього тижня буде позитивною для цін на сировинні товари, оскільки Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що на нього буде припадати більша частина зростання попиту в 2023 році.

Дані будуть опубліковані о 02:00 за Гринвічем у вівторок.

Однак у своєму щомісячному звіті МЕА попередило, що скорочення видобутку, оголошене виробниками ОПЕК+, ризикує посилити дефіцит нафти, який очікується у другій половині року, і може зашкодити споживачам та глобальному економічному відновленню.

"Ф'ючерси на нафту були відносно обмеженими в діапазоні на початку нового тижня після того, як оголошене два тижні тому скорочення видобутку в країнах ОПЕК і країнах, що не входять в ОПЕК, повністю набуло чинності", - сказала Андана Харі, засновник компанії Vanda Insights, що займається аналізом нафтового ринку.

Тим часом, прибутки американських компаній також можуть дати підказки щодо політичного курсу Федеральної резервної системи і траєкторії долара.

Долар зміцнюється паралельно з підвищенням процентних ставок, що робить нафту, деноміновану в доларах, дорожчою для власників інших валют.

Трейдери ставлять на те, що ФРС підвищить кредитну ставку в травні ще на чверть відсоткового пункту, і відсунули на кінець цього року очікування зниження ставки, як це зазвичай відбувається в умовах уповільнення економічного зростання.

Економічна правда