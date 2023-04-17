Курс валют 17 квітня: як готівкові долар та євро розпочали тиждень

У понеділок, 17 квітня, готівкова гривня стабілізувалася після ослаблення як проти долара, так і проти євро минулого тижня.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс долара на "чорному ринку" становив 37,71 - 37,89 грн, а у п’ятницю, 14 квітня, курс коливався між 37,6 - 37,87 грн. На ранок понеділка гривня стабілізувалася після ослаблення минулого тижня.

Схожа ситуація спостерігається щодо "чорного" курсу гривні до євро. Він також стабілізувався і на цей же час становив 41,20 - 41,55 грн проти курсу 41,20 - 41,49 грн за євро у п’ятницю.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,5 - 38,0 грн (курс на 14 квітня – 37,4 - 37,95 грн);

Євро – 40,8 - 41,65 грн (курс на 14 квітня – 40,75 - 41,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,3 - 37,8 грн;

Ощадбанк – 37,45 - 38,4 грн;

Укрексімбанк – 37,65 - 38,25 грн;

Райффайзен – 37,5 - 38,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.