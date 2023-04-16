Німеччина вивела з експлуатації три останні АЕС

АЕС Neckarwestheim getty images

У ніч на неділю, 16 квітня, влада Німеччини відключила від мережі три останні атомні електростанції: Isar 2 у Баварії, Neckarwestheim 2 у Баден-Вюртемберзі та Emsland у Нижній Саксонії.

Про це повідомляє DW.

Так, останні три атомні електростанції припинили роботу, що є кінцем для Німеччини виробництва атомної енергії, яке тривало понад 60 років.

"Ера ядерної енергетики в Німеччині, яка тривала понад шість десятиліть, підійшла до кінця. У ніч на неділю, 16 квітня, влада відключила від мережі три останні атомні електростанції (АЕС), які працювали, - Isar 2 у Баварії, Neckarwestheim 2 у Баден-Вюртемберзі та Emsland у Нижній Саксонії", – йдеться в повідомленні.

Міністерка охорони довкілля та ядерної безпеки ФРН Штеффі Лемке запевняє, що відмова від атомної енергетики зробить Німеччину безпечнішою.

Попри те, що рішення про поступову відмову від ядерної енергетики було ухвалено вже давно, дискусії всередині суспільства та у владі про її плюси та мінуси досі тривають.

Поштовхом до прийняття рішення щодо відмови атомної енергетики стала аварія на АЕС "Фукусіма-1" в Японії 2011 року. Ще тоді уряд Ангели Меркель вирішив, що Останні три АЕС в Німеччині мають остаточно зупинитись наприкінці 2022 року. Але через повномасштабне вторгнення РФ в Україну і російський енергетичний шантаж уряд Шольца вирішив перенести термін зупинки АЕС на 15 квітня.

Економічна правда.