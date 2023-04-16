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В НБУ готують робочу модель системи страхування військово-політичних ризиків

Неділя, 16 квітня 2023, 13:10 - Ігор Пилипів

Голова Нацбанку Андрій Пишний за підсумками зустрічі з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив про готовність НБУ переходити до розробки робочої моделі системи страхування воєнно-політичних ризиків. 

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Під час зустрічі з Франсісом Маліжем, керуючим директором ЄБРР у секторі фінансових установ, та Алексом Пивоварським, директором з питань розвитку ринку капіталу та фінансових ринків ЄБРР, говорили про страхування воєнно-політичних ризиків. 

Створення ефективної системи страхування військово-політичних ризиків – один з пріоритетів НБУ. Адже без такого виду страхування неможливо забезпечити прихід інвесторів в Україну", – йдеться в повідомленні. 

Голова НБУ додав, що наразі розглядаються різні концепції, що передбачають як залучення міжнародних страховиків, так і створення з часом Воєнного страхового пулу в Україні.

"Час дуже важливий, без такого виду страхування неможливо забезпечити прихід інвесторів в Україну", – наголосив Пишний.

Також з представниками ЄБРР обговорили можливості українського страхового ринку, оскільки до їхньої компетенції серед іншого належить робота з небанківськими фінансовими установами.

Економічна правда.

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