Члени наглядової ради "МГУ" з моменту її створення могли отримати винагороди на $4,8 мільйона

Члени наглядової ради "Магістральних газопроводів України" з моменту створення ради могли отримати винагороди на близько 4,8 млн доларів.

Про це свідчать підрахунки SOE Weekly, йдеться у дайджесті для ЕП.

Аналітики SOE Weekly, спираючись на наявну публічну інформацію та зроблені на основі неї реалістичні припущення, підрахувало суму коштів, яку могло бути витрачено на винагороди членів наглядової ради "МГУ" за час її існування.

За їхніми підрахунками, з 28 лютого 2018 року (першого дня роботи наглядової ради "МГУ") по 31 березня 2023 року, загальний розмір винагорода всіх її членів міг скласти близько 136 млн грн. Це близько 4,8 млн доларів США за середнім курсом НБУ за цей період.

За підрахунками аналітиків, члени першої наглядової ради отримали:

Вольтер Больц, який очолював наглядову раду з 25 квітня 2018 року по 29 травня 2020 року (і тому отримував додаткові 20% за головування в раді), отримав близько 14,52 мільйонів гривень за час перебування на посаді (близько 552 тис дол. за середнім курсом НБУ за цей період);

Фабріс Нуайлан, який замінив Больца на посаді голови ради 12 червня 2020 року , отримав близько 19 млн грн (близько 710 тис дол.);

Ян Чадам – близько 18,02 млн грн (близько 673 тис дол.);

Каріна Лучинкіна – близько 18,02 млн грн (близько 673 тис дол.);

Адомас Аудіцкас – близько 12,46 млн грн (близько 467 тис дол.);

Костянтин Мар’євич – близько 6,40 млн грн (близько 239 тис дол.);

Віктор Пинзеник отримав близько 8,75 млн грн (близько 327 тис дол.) до 5 жовтня 2021 року, коли було оновлено склад наглядової ради.

До нової наглядової ради, яку було обрано 5 жовтня 2021 року, увійшли п’ять членів: троє незалежних (Уберт Беттонвіль, Ян Чадам та Ірина Марушко) та два представники держави (Віктор Пинзеник та Тетяна Федорова).

Якщо припустити, що винагорода членів цієї наглядової ради не зазнала змін, а кожен із її членів входив до принаймні одного комітету, то друга наглядова рада "МГУ" з початку своєї роботи і до 31 березня 2023 року отримала такі винагороди:

Уберт Беттонвіль, яка очолювала раду з 6 жовтня 2021 року по 20 березня 2023 року , – 9,57 мільйонів гривень (близько 298 тис дол.);

Ян Чадам, який очолив раду 21 березня 2023 року , – 8,30 млн грн (близько 258 тис дол.);

Ірина Марушко – 8,27 млн грн (близько 258 тис дол.);

Віктор Пинзеник – 6,20 млн грн (близько 193 тис дол.);

Тетяна Федорова – 6,20 мільйонів гривень (близько 193 тис дол.).

"За весь період найбільш високооплачуваним незалежним членом ради був Ян Чадам, який отримав близько 26,32 млн грн (близько 932 тис дол.).

Найбільш високооплачуваним представником держави є Віктор Пинзеник, який отримав близько 14,95 млн грн (близько 521 тис дол.) за час перебування на посаді, до якого наближається Адомас Аудіцкас, який отримав близько 12,46 млн грн (близько 467 тис дол.) за дещо коротший період", - йдеться у дайджесті.

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Економічна правда