Міністр агрополітики: сподіваємося на конструктив у переговорах в понеділок

Міністр агрополітики Микола Сольський сподівається на конструктивний діалог з польською стороною на переговорах у понеділок щодо раніше досягнутих домовленостей, зокрема проходження деяких видів сільгосппродукції через територію Польщі транзитом.

Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми розуміємо, що польським фермерам складно. Ми всі розуміємо хто є причиною всього цього. Але кожна людина у світі знає, що найскладніше українським фермерам. Ми сподіваємося на конструктив у переговорах у понеділок", - сказав Сольський.

За словами міністра, проблеми щодо транзиту те експорту до Польщі українського триває ще з січня. Для її врегулювання було проведено багато переговорів в тому числі непублічного характеру.

Так, минулого тижня після призначення нового міністра сільського господарства Роберта Телуша і заяв керівництва двох країн щодо врегулювання цього питання у п'ятницю, 6 квітня, відбулася зустріч двох аграрних міністрів.

На ній було озвучено варіанти врегулювання цієї ситуації й досягнуто згоди щодо узгодження технічних деталей впродовж наступного тижня.

Однак у суботу, 15 квітня, у Польщі відбувся з'їзд фермерів, після якого керівництво країни прийняло одностороннє рішення про тимчасове припинення ввезення будь-якої сільськогосподарської продукції з України, зокрема тієї, що йде транзитом.

Міністр додав, що експорт українського зерна через Польщу є важливим, оскільки він відкриває доступ до балтійських портів, а також портів Нідерландів і Німеччини.

Сольський наголосив на важливості спрощення транзиту та збільшення обсягів експорту і висловив сподівання, що за деякий час питання з експортом буде врегульовано.

Міністр відмовився коментувати ситуацію зі створенням Польщею слідчої групи з розслідування справи про нелегальні схеми ввезення в країну українського зерна. За його словами, українська сторона готова сприяти розслідуванню, якщо Польща виявить "у чомусь шахрайство".

Коментуючи заяву Словаччини про виявлення у партії української пшениці підвищеного вмісту пестицидів, Сольський наголосив, що більшість української сільгосппродукції їде через Словаччину транзитом, на яке не розповсюджується заборона.

"Рекомендація їхнього міністерства - утриматися словацьким компаніям від імпорту, але немає рекомендацій утриматися від транзиту. Крім того, офіційної заборони в основному немає. Водночас розпочата процедура є передумовою для можливої заборони", - зазначив Сольський.

Нагадаємо:

Угорський уряд у суботу оголосив про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур із України після аналогічного кроку Польщі на тлі зростання цін.

У Словаччині призупинили молотіння партії української пшениці вагою 1500 тонн після того, як аналізи показали підвищену концентрацію в ній пестицидів.

Економічна правда.