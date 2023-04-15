Під час спроби держперевороту в Судані загорівся літак SkyUp

Під час спроби державного перевороту в Судані загорівся літак українського лоукостера SkyUp Boeing 737.

Про це пише Avianews.

Літак SkyUp загорівся під час захоплення аеропорту в Хартумі спецпідрозділом Судану, який протистоїть регулярній армії.

"На даний момент відомо, що в Судані на умовах мокрого лізингу працювали українські екіпажі та два літаки SkyUp. Це Boeing 737-800 з номерами UR-SQA та UR-SQH", – йдеться в повідомленні.

У SkyUp зазначили, що наразі відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох літаків авіакомпанії SkyUp, що знаходяться в аеропорту міста Хартум. Встановити стан літака та можливі пошкодження на даний момент неможливо.

Також МЗС України спростувало інформацію про захоплення українських заручників.

"Під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу. Цю групу людей вдалося вивезти. Зараз вони перебувають у безпечному місці. Ними опікується український почесний консул в Судані. МЗС та посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян в Судані на особливому контролі", – повідомили в міністерстві.

Додається, що літаки SkyUp перебувають в Судані в рамках контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра (Єгипет), Ер-Ріяда та Джидди (Саудівська Аравія).

Економічна правда.