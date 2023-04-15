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За рік війни Польща надала Україні допомоги на майже 11 мільярдів євро

Субота, 15 квітня 2023, 15:04 - Ігор Пилипів

З початку великої війни Польща надала Україні допомоги на суму близько 11 млрд євро.

Про це повідомила міністр фінансів Польщі Магдалена Жецковська під час зустрічі в Atlantic Council у Вашингтоні, передає "Укрінформ".

"Загальний обсяг видатків для України становить до 2% нашого ВВП, тобто близько 50 мільярдів злотих", - заявила Жечковська.

Вона підкреслила, що це значна стаття в польському бюджеті, і, попри те, що Польща не отримує адекватної компенсації від ЄС за допомогу Україні, це необхідно робити, оскільки Україна бореться за своє майбутнє, цінності та свободу. 

Нагадаємо:

Заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що імпорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня цього року.

Польща
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Економічна правда
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