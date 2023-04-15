НБУ на міжбанку продав понад 242 мільйони доларів з резервів

Національний банк за тиждень 10-14 квітня продав з резервів 242,92 млн доларів, натомість в резерви нічого не викупив.

Про це йдеться в даних НБУ.

Минулого тижня регулятор на міжбанківському валютному ринку продав 242,92 млн доларів, а тижнем раніше – 126,34 млн доларів. При цьому НБУ за останні п’ять тижнів купив тільки 1 млн доларів.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

Загалом від початку року НБУ продав вже 7,612 млрд доларів, а купив 62,3 млн доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Нагадаємо:

На 1 квітня міжнародні резерви України досягли рекордного рівня за останні 11 років - 31,88 мільярда доларів.