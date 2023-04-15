Ціни на продукти транспорт та житло: вартість життя в Україні та сусідніх країнах

Через війну українці стали частіше стикатися зі значним зростанням повсякденних витрат. Ціни на продукти харчування, автомобілі та нерухомість виросли, але при цьому офіційна зарплата майже не змінилася.

Великій кількості українців також довелося виїхати за кордон та облаштовувати побут у сусідніх державах. Однак витрати у європейських країнах виявилися ще вищими.

Які саме витрати стали більшими в Україні та скільки коштує життя в сусідніх країнах – пояснення у відео ЕП.