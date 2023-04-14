Twitter збільшує ліміт до 10 000 символів для користувачів Twitter Blue

Компанія Twitter запустила підтримку твітів довжиною до 10 тис символів для користувачів Twitter Blue у США.

Про це повідомляється у блозі соцмережі.

"Ми покращуємо зручність написання та читання твітів у Twitter! Починаючи з сьогоднішнього дня, Twitter підтримує твіти довжиною до 10 000 символів, з напівжирним та курсивом.

Підпишіться на Twitter Blue, щоб отримати доступ до цих нових функцій, і подайте заявку на включення підписок у вашому акаунті, щоб отримувати дохід безпосередньо в Twitter. Натисніть на "Монетизація" в налаштуваннях, щоб подати заявку вже сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Власник Twitter Ілон Маск заявив у четвер, що користувачі соціальної мережі зможуть пропонувати своїм підписникам підписку на контент, включаючи довгі тексти і багатогодинні відео.

Маск запровадив зміни для збільшення доходів у Twitter після того, як минулого року дохід від реклами на платформі впав напередодні йогj придбання, яке було закрито в жовтні.

Після того, як Маск очолив компанію, він швидко здійснив низку змін. Компанія запровадила платну послугу "синя галочка" (Twitter Blue), підтверджену Twitter, і скоротила штат співробітників приблизно на 80%.

Економічна правда