Росіяни посіли перше місце серед іноземців за купівлею житла в Грузії

За 2022 рік іноземці купили в Грузії 15 тисяч квартир, з них шість тисяч квартир купили росіяни, ще 2187 квартир громадяни РФ придбали в Грузії в першому кварталі 2023 року.

Про це пишуть Meduza і РБК із посиланнясм на дані Мін'юсту Грузії.

Друге місце за кількістю купленого громадянами житла посів Ізраїль (торік громадяни цієї країни придбали в Грузії 1892 квартири).

Замикає топ-3 Україна (1321 придбана квартира торік).

Також до десятки країн, чиї громадяни найчастіше купували в Грузії житлову нерухомість, увійшли Іран, Туреччина, Білорусь, Німеччина, США, Казахстан і Вірменія. За підсумками першого кварталу 2023 року в рейтинг замість Сполучених Штатів потрапила Польща.

Грузія стала одним із найпопулярніших напрямків для росіян, які виїжджали з країни після початку повномашстабного вторгнення в Україну і після оголошення мобілізації.

Як пише РБК, у 2022 році на територію Грузії в'їхали майже півтора мільйона громадян Росії.

Економічна правда