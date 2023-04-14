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"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста

П'ятниця, 14 квітня 2023, 15:23 - Економічна правда

Логістична компанія "Нова пошта" зробила переадресацію в межах одного міста безкоштовною. 

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Послугу може замовити як відправник, так і отримувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет, пояснили в компанії.

Так, без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста:

  • з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;
  • з адреси на адресу;
  • з відділення/поштомату на адресу, але потрібно буде сплатити за доставку кур'єром - 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг. 

Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі "Трекінг" або у відділенні.

При цьому у компанії нагадали, що переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.

Економічна правда

Нова пошта
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