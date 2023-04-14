Курс валют на 14 квітня: готівкова гривня продовжує стрімко слабнути проти євро

У п’ятницю, 14 квітня, ослаблення готівкової гривні продовжилося: якщо проти долара курс зріс несуттєво, то проти євро – на 20-30 копійок другий день поспіль.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс долара на "чорному ринку" становив 37,70 - 37,82 грн, а у четвер, 13 квітня, курс коливався між 37,66 - 37,80 грн. Гривня від початку тижня ослаблюється після суттєвого зміцнення минулого тижня.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, він знову ослаб більшими темпами. На цей же час курс становив 41,30 - 41,51 грн, хоча днем раніше становив 41,00 - 41,31 грн. Для порівняння, на початок тижня курс коливався на рівні 40,6 - 40,8 гривні за євро.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,4 - 37,95 грн (курс на 13 квітня – 37,425 - 37,85 грн);

Євро – 40,75 - 41,5 грн (курс на 13 квітня – 40,55 - 41,2 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,2 - 37,7 грн;

Ощадбанк – 37,45 - 38,4 грн;

Укрексімбанк – 37,55 - 38,15 грн;

Райффайзен – 37,5 - 38,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.