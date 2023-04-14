Компанія близького до Лукашенка мільйонера досі не під санкціями. В Україні у неї дві електростанції

Мільйонер Олександр Машенський, близький до білоруського диктатора Олександра Лукашенка, має в Україні дві сонячні електростанції через компанію "Екотехнік Велика Добронь", яка досі не під санкціями.

Про це йдеться у матеріалі Радыё Свабода.

В Україні у Машенського також працювала харчова компанія "Санта Холод Україна", активи якої були заарештовані у червні торік.

Натомість інша компанія мільйонера, ТОВ "Екотехнік Велика Добронь", продовжує працювати в Україні.

Вона зареєстрована у 2012 році, і того ж року розпочала будівництво сонячної електростанції у селі Велика Добрань на Закарпатті. Вона був введений в експлуатацію з 2017 по 2019 роки, в три черги, поки сумарна потужність не досягла 3,33 МВт.

У березні 2019 року ТОВ "Екотехнік Велика Добронь" завершило будівництво нової фотоелектричної електростанції потужністю 16,9 МВт у м. Бар на Вінниччині.

Компанія планувала й надалі розвиватися, як зазначається на офіційному сайті, "не лише в галузі сонячної енергетики, а й в інших напрямках, максимально використовуючи кліматичні особливості та ресурси України".

Згідно з фінансовим звітом, дохід компанії "Екотехнік Велика Добронь" у 2022 році становив 213,3 млн грн (у 2021 році – 259,2 млн грн), збитки – 180,4 млн грн (у 2021 році чистий прибуток був на рівні 106 млн гривень).

Активи компанії на 2022 рік оцінюються у 619,5 млн грн.