Після запровадження санкцій США проти російського Міжнародного інвестиційного банку уряд Віктора Орбана вирішив, що Угорщина вийде з фінансової установи.

Про це повідомило видання Világgazdaság з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

Після оголошення Вашингтоном санкцій у середу уряд розглянув ситуацію з Міжнародним інвестиційним банком і дійшов висновку, що участь у ньому втратила сенс. Тож Будапешт вирішив відкликати своїх урядових делегатів з банку, повідомили виданню джерела.

Таким чином Угорщина останньою з держав ЄС покине банк, який перебуває під контролем Росії та має штаб-квартиру у Будапешті.

Міжнародний інвестиційний банк – це багатостороння установа розвитку зі штаб-квартирою в Будапешті. Її створили країнами колишнього Східного блоку в 1970 році. Метою банку є сприяння економічному розвитку держав-членів, насамперед через надання пільгових позик відомим компаніям або проєктам.

Банк має майже 50% російської власності й позбавлений нагляду з боку угорської влади. Міністерство фінансів США в середу оголосило про санкції проти банку.

Влада Сполучених Штатів стверджує, що присутність Міжнародного інвестиційного банку в Будапешті дозволяє Росії посилити свою розвідувальну присутність у Європі, а також сприяє зловмисним діям у Центральній Європі та на Західних Балканах і корупції й ухилянню від санкцій.

Під американські санкції також потрапила дочірня компанія МІБ – "МІБ Капітал", зареєстрована в Москві, чинний керівник банку Ніколай Косов та двоє колишніх – росіянин Георгій Потапов та угорець Імре Ласлочкі.

У середу вдень американський посол в Будапешті Девід Прессман пояснив, що санкціями США хочуть домогтися того, щоб Росія мала менший доступ до міжнародних фінансових систем.

За його словами, США не згодні з тим, щоб Угорщина приймала у себе фінансову установу, чиї високопосадовці мають дипломатичні привілеї.

Він також заявив, що Вашингтон вважає Угорщину важливим союзником і стурбований прагненням Будапешта до тісніших взаємин з Росією.

У лютому цього року Болгарія заявила, що вийде зі складу акціонерів Міжнародного інвестиційного банку.

Словаччина, Чехія і Румунія також вийшли зі складу акціонерів банку минулого року.