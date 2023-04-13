Airbus вперше з часів до пандемії коштує $110 мільярдів

Ринкова вартість авіабудівної компанії Airbus вперше з часів до пандемії перетнула позначку у 110 млрд дол.

Про це повідомляє Bloomberg.

Востаннє ринкова капіталізація французької компанії перевищувала 110 млрд дол на початку 2020 року.

Після цього з початком пандемії коронавірусу акції зазнали безпрецедентного падіння, оскільки обмеження на подорожі та карантинні обмеження змусили авіакомпанії зупинити літаки, а Airbus – скоротити обсяги виробництва.

Хоча Airbus прогнозував вищі обсяги поставок на цей рік, дефіцит деталей змусив уповільнити амбітне нарощування виробництва свого найбільш продаваного сімейства літаків A320.

Цьогоріч компанія очікує, що скоригований прибуток до сплати відсотків і податків становитиме 6,4 млрд доларів порівняно з 6 млрд дол у 2022 році.





