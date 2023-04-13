Курс валют 13 квітня: готівкова гривня ослабла до євро на "чорному ринку"

У четвер, 13 квітня, готівкова гривня продовжила ослаблюватися до долара та євро: на "чорному ринку" курс до євро зріс на 20-30 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 14:30 курс долара на "чорному ринку" становив 37,66 - 37,80 грн, а у середу, 12 квітня, курс коливався між 37,56 - 37,68 грн. Гривня від початку тижня ослаблюється після суттєвого зміцнення минулого тижня.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, він ослаб більшими темпами. На цей же час курс становив 41,00 - 41,31 грн, хоча днем раніше курс коливався на рівні 40,78 - 40,91 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,425 - 37,85 грн (курс на 12 квітня – 37,3 - 37,8 грн);

Євро – 40,55 - 41,2 грн (курс на 12 квітня – 40,5 - 41,1 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,1 - 37,6 грн;

Ощадбанк – 37,4 - 38,3 грн;

Укрексімбанк – 37,5 - 38,1 грн;

Райффайзен – 37,5 - 38,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.