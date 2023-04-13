"Київміськбуд" очікує, що місто викупить у неї нерухомості на 300 мільйонів

У будівельній компанії "Київміськбуд" очікують, що Київ викупить у неї на потреби міста нерухомості на 300 млн грн.

Про це повідомив у Facebook президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір.

За його словами, на сьогодні на ринку нерухомості фіксують подорожчання будматеріалів, скорочення кількості кваліфікованих кадрів і практично повну відсутність продажів.

"З цих причин взимку "Київміськбуд" був змушений призупинити роботи на будмайданчиках. Додалося ще відключення світла, але відсутність продажів і несплата "розстрочниками" все ж таки першочергове.

Логічним є питання "коли будівництво буде відновлено у повному обсязі?". Відповідаю. За рік повномасштабної війни КМБ вичерпав певну кількість запасів. На сьогоднішній день робиться все можливе, аби фінансове здоров'я компанії було відновлено, і ми могли почати будувати нормальними темпами", - написав Кушнір.

За його словами, очікується, що у компанії викуплять нерухомості на 300 млн грн на потреби міста. Кушнір також зазначив, що на розгляді комісій міськради перебуває рішення щодо докапіталізації компанії на 1 млрд грн. Крім цього, за його словами, "Київмськбуд" "щільно" працює з банками.

"Переконливо прошу людей, які купили нерухомість на виплат, платити. Борг за такими договорами на сьогодні становить близько 326 млн грн. Розумію, що ви скажете "почніть будувати, почнемо платити". Але сьогодні для того, аби почати будувати, нам важлива кожна гривня. Тож прошу це зробити. Ми в одному човні. Підкреслю, що ці кошти підуть виключно на добудову того конкретного комплексу, у якому ви купили квартиру", - резюмував Кушнір.

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Економічна правда