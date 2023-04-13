У Кремлі відреагували на рішення суду в Гаазі по збитках "Нафтогазу" в Криму

Росія проаналізує рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, яким її зобов'язали виплатити 5 млрд дол компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" у Криму, починаючи з 2014 року.

Про це речник президента РФ Путіна Дмітрій Пєсков заявив під час брифінгу.

"Ця тяжба мала місце. Рішення нове. Потрібно проаналізувати. Наші фахівці, які займаються захистом прав Росії в цій справі, аналізуватимуть і ухвалюватимуть рішення про подальші дії", - заявив речниу Кремля.

Нагадаємо:

Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав РФ виплатити 5 млрд дол компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" у Криму, починаючи з 2014 року.

Економічна правда