У Кремлі відреагували на рішення суду в Гаазі по збитках "Нафтогазу" в Криму
Четвер, 13 квітня 2023, 13:44 -
Росія проаналізує рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, яким її зобов'язали виплатити 5 млрд дол компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" у Криму, починаючи з 2014 року.
Про це речник президента РФ Путіна Дмітрій Пєсков заявив під час брифінгу.
"Ця тяжба мала місце. Рішення нове. Потрібно проаналізувати. Наші фахівці, які займаються захистом прав Росії в цій справі, аналізуватимуть і ухвалюватимуть рішення про подальші дії", - заявив речниу Кремля.
Нагадаємо:
Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав РФ виплатити 5 млрд дол компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" у Криму, починаючи з 2014 року.
Економічна правда