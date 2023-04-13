Apple веде переговори з постачальниками про виробництво MacBook в Таїланді – ЗМІ

Компанія Apple веде переговори з постачальниками про виробництво комп'ютерів MacBook в Таїланді в рамках постійних зусиль компанії з розширення своєї виробничої присутності за межами Китаю

Про це пише Reuters із посиланням на Nikkei.

Постачальники, які беруть участь у цих переговорах, мають виробничі комплекси в Таїланді для інших клієнтів, і обговорюють можливу збірку і виробництво компонентів і модулів для MacBook, розповіли Nikkei джерела з трьох постачальників, які беруть участь у переговорах.

При цьому Apple вже більше року масово виробляє свої Apple Watch в Таїланді.

Компанія не відразу відповіла на запит Reuters про коментарі.

Apple та її ключові постачальники переміщують виробництво з Китаю, де суворі обмеження через COVID-19 призвели до зупинки найбільшого заводу Foxconn з виробництва iPhone минулого року.

Apple також намагається уникнути удару по своєму бізнесу через напруженість у відносинах між Пекіном і Вашингтоном.

Bloomberg News повідомило в четвер, що Apple потроїла виробництво iPhone в Індії, зібравши в країні смартфонів на суму понад 7 мільярдів доларів за минулий фінансовий рік.

Технологічний гігант тепер виробляє майже 7% своїх iPhone в Індії, порівняно з 1% у 2021 році.

У березні Foxconn оголосив про свої плани збільшити інвестиції за межами Китаю.

Економічна правда