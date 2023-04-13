Нафта дешевшає, оскільки інвестори хвилюються через побоювання рецесії

Ціни на нафту знизилися в четвер після зростання протягом двох сесій, при цьому інвестори все ще демонструють тривале занепокоєння з приводу можливої рецесії в США і слабшого попиту на нафту.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Нафта марки Brent подешевшала на 20 центів, або на 0,2%, до $87,13 за барель до 03:52 за Гринвічем, в той час як американська West Texas Intermediate подешевшала на 15 центів, або на 0,2%, до $83,11.

Обидва індекси виросли на 2% в середу до максимуму більш ніж за місяць, оскільки зниження інфляції в США породило надію на те, що Федеральна резервна система, ймовірно, припинить підвищувати процентні ставки.

Причини

Однак попереднє посилення монетарної політики, яке підняло процентні ставки до найвищого рівня з 2007 року, викликало занепокоєння, що зосередженість ФРС на зупинці інфляції може загальмувати економічне зростання і майбутній попит на нафту в країні, яка є найбільшим споживачем нафти в світі.

"Розмови про можливу рецесію в США, висвітлені в останніх протоколах ФРС, продовжують ставити під сумнів перспективи попиту на нафту, які наразі нівелюються більш жорсткими умовами пропозиції", - сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.

Індекс споживчих цін в США минулого місяця виріс на 0,1%, що нижче очікувань економістів, які прогнозували зростання на 0,2%, і в порівнянні з лютневим зростанням на 0,4%, що підвищило очікування того, що ФРС, ймовірно, припинить підвищувати ставки після можливого підвищення в травні.

Однак співробітники ФРС, оцінюючи потенційні наслідки банківського стресу, прогнозують "помірну рецесію" в кінці цього року.

"Ралі закінчилося через побоювання, що можлива рецесія в США послабить попит на сиру нафту", - сказав аналітик Fujitomi Securities Co Ltd Тошитака Тадзава.

"Нафта WTI піднялася вище 83 доларів за барель, біля найвищого технічного максимуму з грудня минулого року, що також викликало почуття обережності серед інвесторів", - сказав він.

У середу ринки відреагували на невелике зростання запасів сирої нафти в США, частково пояснюючи це санкціонованим Конгресом вивільненням нафти з американського резерву і зниженням експорту на початку місяця.

Минулого тижня запаси сирої нафти зросли на 597 тис барелів, повідомило в середу Управління енергетичної інформації, порівняно з очікуваннями аналітиків, опитаних агентством Reuters, щодо скорочення на 600 тис барелів. Тим часом запаси бензину і дистилятів скоротилися менше, ніж очікувалося.

Адміністрація Байдена планує незабаром поповнити Стратегічний нафтовий резерв США і сподівається зробити це при більш низьких цінах на нафту, заявила в середу міністерка енергетики США Дженніфер Гранхолм.

Економічна правда