Нідерланди працюють над повною відмовою від імпорту скрапленого газу з РФ

Уряд Нідерландів працює над припиненням імпорту скрапленого газу з Росії: цьогоріч країна припинила підписувати нові контракти і працює над завершенням вже існуючих угод.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив міністр енергетики Нідерланів Роб Джеттен.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб переконатися, що в нашій системі немає російських викопних енергоносіїв, і ми досягли успіху щодо вугілля, трубопровідного газу і нафти", - сказав Джеттен.

"Ми ведемо багато розмов з компаніями, які використовують ці потужності, щоб поетапно відмовитися від попередніх угод щодо СПГ", - додав він.

Європа покладалася на імпорт цього палива - в першу чергу, зі США та Катару - для подолання енергетичної кризи після того, як Росія припинила більшість поставок трубопровідного газу в регіон. Проте, значні обсяги російського СПГ продовжують надходити на континент, навіть на тлі наслідків війни в Україні, пише агентство.

"Рішення Нідерландів стосуватиметься як спотових, так і довгострокових контрактів. Ця країна є транзитною країною для поставок газу, а це означає, що рішення може мати ширший вплив на всю Європу", - додає Bloomberg.

Нідерланди досі імпортують російський СПГ за старими контрактами, підписаними до 2023 року, на які припадає близько 15% від загального обсягу імпорту.

Цього року вони стали четвертим найбільшим покупцем російського СПГ в Європі, свідчать дані відстеження суден, зібраними агентством Bloomberg.

"Рішення Нідерландів йде далі, ніж аналогічний крок Іспанії, найбільшого європейського покупця СПГ з Росії. Іспанські імпортери СПГ отримали листа від уряду Мадрида з проханням не підписувати нові контракти на постачання російського газу.

Європейський Союз прагне знайти спосіб, щоб країни-члени мали можливість ефективно заборонити поставки російського СПГ без запровадження нових енергетичних санкцій. Міністри енергетики країн-членів ЄС схвалили пропозицію, яка дозволить урядам тимчасово заборонити російським експортерам бронювати інфраструктурні потужності, необхідні для поставок", - резюмує Bloomberg.

Економічна правда