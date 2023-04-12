"Нафтогаз" та "Газмережі" об’єднали платіжки за постачання та розподіл газу

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України" об'єднали всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в одному файлі.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу" в Facebook.

Клієнти "Нафтогазу", а також Кропивницької філії "ГАЗМЕРЕЖІ", АТ "Дніпрогаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Криворіжгаз" і АТ "Донецькоблгаз" отримають у квітні оновлені березневі рахунки.

"Всі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань й оплати зібрано в одному місці", - додали в компанії.

Крім цього, зменшення кількості паперових платіжок суттєво скоротить витрати на друк та доставку квитанцій, що допоможе збереженню довкілля.

Однак в особистому кабінеті my.gas.ua електронні квитанції надходитимуть абонентам без зміни.

Економічна правда