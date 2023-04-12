"Київстар" планує оновити бот клієнтської підтримки технологією ChatGPT

Мобільний оператор "Київстар" планує оновити власний чат-бот клієнтської підтримки технологією штучного інтелекту, але через питання безпеки на це може піти до 1,5 року.

Про це розповіла B2C-директорка "Київстар" Тетяна Лукинюк, повідомляє Forbes.

"Ми наразі переглядаємо повністю підхід до Зоряни, щоб зробити її все-таки адекватною з використанням ChatGPT, аніж намагатися пришвидшити минулу технологію", – розповіла Лукинюк.

"Київстар" запустив бота-помічника Зоряну у березні 2016 року. Директорка зазначила, що з того часу технології значно змінилися, тому оператор вирішив повністю переглянути підхід до віртуального помічника.

Інтеграція відбудеться не раніше ніж через-рік півтора через питання безпеки.

"Ми точно не зможемо це зробити швидко", – каже Лукинюк.

Наразі інтенсивність атак на найбільшого в Україні телеком-оператора, за її словами, зросла у 400 разів. Тому із міркувань безпеки компанія зможе працювати лише із захищеною на 100% технологією.