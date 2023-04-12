Інфляція третій місяць поспіль сповільнюється швидше, ніж прогнозували в НБУ: як це пояснюють

Інфляція третій місяць поспіль сповільнюється швидше, ніж це прогнозували в Нацбанку - у березні базовий показник знизився до 19,8% в річному вимірі із 22,7% у лютому.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Стрімке зниження інфляції пов’язане зі значною пропозицією продовольства та пального, кращою ситуацією в енергетиці, поліпшенням інфляційних очікувань та сприятливою ситуацією в готівковому сегменті валютного ринку. Водночас уповільнення інфляції також здебільшого пояснюється ефектами бази порівняння минулого року", - пояснили в регуляторі.

Згідно з даними Держстату, базова інфляція в березні знизилася до 19,8% в річному вимірі із 22,7% у лютому.

Подорожчання оброблених продовольчих товарів суттєво сповільнилося (до 23,5%), як і в лютому завдяки кращій, ніж очікувалося, ситуаціії в енергетиці.

Так, нижчими темпами зростали ціни на хліб та борошняні вироби, кондитерські вироби, безалкогольні напої та консерви. В умовах достатньої пропозиції на внутрішньому ринку та зниження експортних цін повільніше зростала вартість молочних продуктів та соняшникової олії. Крім цього, поліпшення курсових очікувань, зокрема на тлі зміцнення готівкового курсу гривні, сприяло зниженню темпів подорожчання імпортних продуктів.

Зростання цін на непродовольчі товари також суттєво сповільнилося (до 18,8%). У Нацбанку зауважують, що така динаміка була очікуваною через ефекти бази порівняння минулого року. З іншого боку, завдяки поліпшенню курсових та інфляційних очікувань повільніше зростали ціни на товари особистого догляду, одяг та взуття, електроніку, фармацевтичні товари, меблі, побутову техніку, автомобілі.

Темпи зростання вартості послуг майже не змінилися (15,4%). Темпи зростання цін на сирі продукти харчування зменшилися до 31,6% завдяки слабшому попиту та зниження світових цін.

Крім цього, під впливом достатньої імпортної пропозиції та зміцнення готівкового курсу гривні повільніше дорожчали тютюнові вироби та алкогольні напої, останні – ще й з огляду на слабший попит. Також пригальмувало зростання цін на транспортні послуги завдяки стабілізації цін на пальне.

Нагадуємо:

Зростання споживчих цін в Україні у березні 2023 року прискорилося до 1,5% з 0,7% у лютому.