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ьВ Україні відкрили доступ до реєстрів будівництва: дані були закритими з початку війни

Середа, 12 квітня 2023, 12:34 - Анастасія Жарикова

Публікацію відкритих даних щодо будівництва відновили в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та на порталі data.gov.ua вперше з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

У міністерстві зауважили, що незважаючи на війну, ЄДЕССБ не зупиняла свою роботу і авторизовані користувачі (архітектори, інженери, працівники органів контролю) мали доступ до необхідних відомостей, проте інформація не була доступною публічно.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров після тривалих переговорів з силовим блоком міністерства визначили перелік інформації, яка не несе загрози національній безпеці.

Відтепер доступними стали:

  • публічна мапа будівництва. На ній відображаються нещодавно видані дозволи на проведення будівельних робіт;
  • відомості з конкретного об’єкта будівництва;
  • інформацію про будівництво за адресами.

Мінінфраструктури Мінцифри будівництво
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