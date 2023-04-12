ьВ Україні відкрили доступ до реєстрів будівництва: дані були закритими з початку війни
Середа, 12 квітня 2023, 12:34 -
Публікацію відкритих даних щодо будівництва відновили в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та на порталі data.gov.ua вперше з початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
У міністерстві зауважили, що незважаючи на війну, ЄДЕССБ не зупиняла свою роботу і авторизовані користувачі (архітектори, інженери, працівники органів контролю) мали доступ до необхідних відомостей, проте інформація не була доступною публічно.
Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров після тривалих переговорів з силовим блоком міністерства визначили перелік інформації, яка не несе загрози національній безпеці.
Відтепер доступними стали:
- публічна мапа будівництва. На ній відображаються нещодавно видані дозволи на проведення будівельних робіт;
- відомості з конкретного об’єкта будівництва;
- інформацію про будівництво за адресами.