Нафта дорожчає в очікуванні ключових даних по інфляції в США

Ціни на нафту зросли в середу, оскільки ринок очікував на дані по інфляції в США, які, ймовірно, вплинуть на політику ФРС щодо майбутніх підвищень процентних ставок.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни на нафту

Станом на 06:15 за Гринвічем нафта марки Brent подорожчала на 19 центів, або на 0,2%, до 85,80 доларів за барель, а американська West Texas Intermediate - на 13 центів, або на 0,2%, до 81,66 доларів за барель.

У вівторок ціни зросли приблизно на 2% на тлі оптимізму щодо того, що Федеральна резервна система США наближається до завершення циклу підвищення процентних ставок, що робить доларову нафту дешевшою для покупців, які володіють іншими валютами.

Причини

Очікується, що індекс споживчих цін в США в березні зросте на 0,4% в місячному вимірі і на 5,6% в річному вимірі, згідно з опитуванням економістів, проведеним агентством Reuters.

Президент Федерального резервного банку Філадельфії Патрік Харкер заявив у вівторок, що, на його думку, центральний банк США може незабаром припинити підвищення процентних ставок, в той час як президент Федерального резервного банку Міннеаполіса Ніл Кашкарі сказав, що він вважає, що інфляція, яка зараз становить 5% за бажаним для ФРС показником, знизиться до "середини трійки" до кінця цього року.

Однак Єп Чжун Ронг, ринковий аналітик IG, зазначив у записці для клієнтів, що будь-який "вищий, ніж очікувалося, рівень інфляції може закласти основу для ще одного підвищення ставки на 25 базисних пунктів у червні".

Тим часом дані Американського інституту нафти (API) показали, що запаси сирої нафти зросли приблизно на 380 тис барелів за тиждень, що закінчився 7 квітня, проти прогнозів восьми аналітиків, опитаних Reuters, які передбачали зниження на 600 тис барелів.

Водночас запаси бензину зросли приблизно на 450 тис барелів, згідно зі звітом Американського інституту нафтопродуктів (API), тоді як аналітики очікували скорочення на 1,6 мільйона барелів.

Економічна правда