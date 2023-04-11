УЗ завершила капітальне відновлення мосту через річку Ірпінь

"Укрзалізниця" оголосила про завершення капітального ремонту залізничного мосту через річку Ірпінь на Київщині, рух поїздів через міст відкрито двома коліями.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що це дозволить найближчим часом збільшити кількість пасажирських поїздів у напрямку Коростеня та міст - сателітів Києва.

"Залізничники демонтували всі пошкоджені елементи мосту та на їх місті звели фактично новий перехід через річку", - йдеться у повідомленні.

Залізничний міст через річку Ірпінь в однойменному місті Київської області було зруйновано 21 березня 2022 року.

"Після того, як противника було розбито та вигнано з Київщини, ми мали в найкоротші терміни допомогти повернути нормальне життя до регіону та відновити залізничне сполучення до деокупованих населених пунктів. Спочатку впродовж місяця міст через річку Ірпінь було відновлено за тимчасовою схемою. Це дозволило вже на початку травня минулого року запустити поїзди до Ірпеня, Бучі, Бородянки та інших населених пунктів.

Після цього розпочали виконувати роботи з капітального відновлення мосту. Відтепер можемо повернути на напрямок належні обсяги руху", - розповів член правління "Укрзалізниці" Роман Черніцький.

Роботи з капітального відновлення залізничного мосту розпочали в липні 2022 року. Наприкінці листопада минулого року відновили рух поїздів непарною колією мосту, а наприкінці березня 2023 року завершили всі роботи з відновлення мосту та відкрито рух парною колією, додали в УЗ.

"Внаслідок бойових дій на території України було пошкоджено близько 70 залізничних мостів, з яких третину ми вже відбудували. Розуміючи всю важливість залізниці для населення та економіки країни, залізничники докладають максимум зусиль, щоб уся пошкоджена інфраструктура була відновлена в найкоротші терміни та поїзди курсували", - заявив голова правління УЗ Євген Лященко.

Економічна правда