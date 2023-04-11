Рада звільнила власників знищеного і пошкодженого майна від податку на нерухомість

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №7632 щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно за об'єкти, які були знищене чи пошкоджене внаслідок агресії Росії.

Про це повідомив у Telegram заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

За його словами, документ у цілому підтримав 281 нардеп.

"Звільнення плати за землю для фізичних (за весь 2022-й) та юридичних осіб (з 01.03.2022 - 01.01.2023) застосовуватиметься, якщо земельна ділянка розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях.

З 2023 року пільга буде діяти до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація", - зазначив Железняк.

Також, за його словами, передбачене звільнення від податку на нерухомість для фізичних осіб (за 2021 та 2022 рік) та юридичних осіб (з 01.03.2022 - 01.01.2023), якщо житлова нерухомість розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях.

"З 2023 року пільга буде діяти до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація", - додав нардеп.

"Ми закріпили в Податковому кодексі норму, яка дозволяє не нараховувати та не сплачувати податок на нерухоме майно, яке відрізняється від земельної ділянки, починаючи з місяця, в якому об'єкт зруйновано.

Факт руйнування має бути підтверджено актом огляду об'єкта, складеного ДСНС або його територіальним органом чи органом місцевого самоврядування", – написала в Telegram авторка законопроєкту Олена Шуляк.

Економічна правда