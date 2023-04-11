Дефіцит фінансування швидкого відновлення України цьогоріч становить $11 млрд - Світовий банк

За оцінками Світового банку, дефіцит фінансування швидкого відновлення та реконструкції України цього року становить 11 мільярдів доларів.

Про це повідомив голова банку Девід Малпасс на відкритті "весняних зустрічей" СБ та МВФ, передає Інтерфакс-Україна.

Він анонсував проведення 12 квітня третього круглого столу міністрів на підтримку України, зокрема щодо пошуку необхідних коштів для швидкого відновлення.

"Безглузда війна в Україні може закінчитися тільки рішенням зупинити війну країни, яка вторглася в Україну", - заявила, у свою чергу, на відкритті зборів директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Вона додала, що ця війна не тільки вбиває людей, а й призводить до зростання цін на продовольство.

"Це створює ще більшу геополітичну напруженість, знижуючи здатність світу працювати як єдине ціле. Тож я хочу визнати, що є проблема, яку ці зустрічі не можуть розв'язати, але якщо це вирішиться, це надзвичайно допомогло б із порядком денним, який ми обговорюємо", - зазначила Георгієва.

За словами Малпасса, Світовий банк брав участь у наданні допомоги у спрямуванні міжнародних ресурсів цивільному сектору України, а нині також дивиться на відновлення української економіки.

Нагадуємо:

Світовий банк збільшив свою оцінку потреб України у коштах на відновлення та реконструкцію щонайменше до 411 мільярдів доларів.

За оновленими прогнозами Світового банку, економіка України цьогоріч зросте на 0,5% після падіння на 29,2% у 2022 році, а у 2024 році - зросте на 3,5%. У січні Світовий банк очікував більш швидкого зростання: на 3,3% у 2023 році і на 4,1% - у 2024-му.