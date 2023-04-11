Курс валют на 11 квітня: скільки коштують готівкові долар та євро

У вівторок, 11 квітня, курс гривні до долара та євро на "чорному ринку" ослаб, у касах банків зріс лише курс купівлі обох валют.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара на "чорному ринку" становив 37,53 - 37,87 грн, а у неділю, 9 квітня, курс коливався між 37,42 - 37,64 грн. Курсовий спред суттєво збільшився, отже придбати валюту стало дороче.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, він також ослаб. На цей же час курс становив 40,64 - 40,83 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,54 - 40,86 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,3 - 37,8 грн (курс на 10 квітня – 37,2 - 37,875 грн);

Євро – 40,4 - 41,0 грн (курс на 10 квітня – 40,225 - 41,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,1 - 37,6 грн;

Ощадбанк – 37,25 - 38,25 грн;

Укрексімбанк – 37,45 - 38,05 грн;

Райффайзен – 37,4 - 38,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн