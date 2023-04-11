Засновник FTX схвалював багатомільйонні перекази за допомогою емодзі-значків – WSJ

Перекази на десятки мільйонів доларів у збанкрутілій криптобіржі FTX та інвестфонді Alameda Research, заснованих Семом Бенкманом-Фрідом, схвалювали під час листування в месенджері Slack за допомогою емодзі-значків.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на звіт нової команди, що управляє FTX після банкрутства.

У звіті, зокрема, йдеться, що у FTX Group фінансові операції оформляли в листуванні в месенджері Slack, а схвалення тим чи іншим платежам і переказам давали за допомогою емодзі.

"Хоча невдача FTX Group є новою за безпрецедентним масштабом шкоди, яку вона завдала галузі, що зароджується, багато хто з її корінних причин знайомі: зарозумілість, некомпетентність і жадібність", - зазначив у звіті виконавчий директор FTX Джон Дж. Рей III.

Інвестфонд Бенкмана-Фріда Alameda Research часто зазнавав труднощів із розумінням власних позицій, їхнього хеджування або обліку, йдеться у звіті.

"Іноді ми знаходимо активи на $50 млн, які ми випустили з уваги: таке життя", - написав колишній криптомільярдер у повідомленні в корпоративній мережі. Представник Бенкмана-Фріда відмовився від коментарів.

Неформальні системи обміну повідомленнями використовувалися для затвердження переказів на десятки мільйонів доларів. У результаті від них залишалися в кращому разі тільки такі неофіційні записи.

У звіті стверджується, що більшість рішень ухвалювали Бенкман-Фрід, директор з інжинірингу в FTX Нішад Сінгх і колишній технічний директор Гері Ваном.

Криптобіржі та пов'язаним із нею компаніям не вистачало належного контролю для забезпечення безпеки криптовалютних активів. Команда з банкрутства виявила закриті ключі доступу до активів на сервері FTX Group на мільйони доларів: у деяких із них не було належних дескрипторів, інші просто супроводжувалися написами: "Використовуйте це"; "Не використовуйте".

Також зазначається, що компанії Бенкмана-Фріда не застосовували багатофакторну аутентифікацію для своїх облікових записів Google і для постачальника послуг управління паролями.

Вони також зберігали майже всі криптоактиви не в гаманцях, які не під'єднані до інтернету ("холодні" гаманці менш схильні до злому), а в "гарячих" (під'єднаних до інтернету), йдеться у звіті. У групі не вимагали, щоб кілька людей схвалювали крипто-транзакції, що є звичайною практикою в криптографії для захисту криптовалют.

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Економічна правда