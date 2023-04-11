Марченко зустрівся з керівництвом МВФ: що обговорювали

У понеділок міністр фінансів Сергій Марченко провів низку зустрічей з представниками Міжнародного валютного фонду – зокрема, говорили про виконання структурних маяків в рамках нової програми.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Марченко відвідав США в рамках робочого візиту, де разом із заступниками Ольгою Зиковою та Юрієм Драганчуком, представниками Національного банку України та урядовим уповноваженим з питань управління державним боргом Юрієм Буцою провів зустрічі з керівництвом МВФ.

На зустрічі з Директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером сторони обговорили вплив великої війни на економічну та фінансову системи України, політики та заходи для подолання її наслідків, а також виконання Україною структурних маяків у рамках нещодавно схваленої чотирирічної програми розширеного фінансування.

Серед ключових короткострокових напрямів передбачених реформ: зміцнення макрофінансової стабільності, структурна фіскальна політика, фіскальна прозорість та управління ризиками.

Крім того, структурні маяки програми стосуються посилення управління державними інвестиціями, дерегуляції економіки та покращення бізнес-клімату, посилення боротьби з корупцією та реформи енергетичного сектору.

У ході зустрічі з заступником Директора Департаменту МВФ з питань стратегії, політики та аналізу Умою Рамакрішнан та Головою Місії МВФ в Україні Гевіном Греєм, Марченко зазначив, що спостерігається поступове відновлення економіки України.

"Навіть в умовах активних бойових дій, системних обстрілів і пройдених блекаутів, внутрішній попит та податкові надходження збільшуються, порівняно з першими місяцями війни", — зазначив Марченко.