У Фінляндії вдвічі знизилась кількість покупців нерухомості з РФ

Обсяг угод із нерухомістю, що здійснюються росіянами у Фінляндії, цьогоріч впав наполовину порівняно з роком раніше.

Про це пише Yle з посиланням на дані Міністерства оборони щодо дозволів на купівлю нерухомості.

Зазначається, що американці в січні-березні купили майже вчетверо більше квартир та іншої нерухомості у Фінляндії, ніж за той самий період минулого року.

"Усім покупцям із країн, що не входять до ЄС або ЄЕЗ, для придбання нерухомості у Фінляндії потрібен дозвіл, виданий Міністерством оборони. Кількість ліцензій, виданих росіянам, знизилася з 66 до 30, а кількість отриманих американцями ліцензій збільшилася майже вчетверо - з п'яти до 19", - йдеться у статті.

Експерт Міністерства оборони Анне Яаккола виділила основні чинники зниження обсягів угод за участю росіян. По-перше, торгівля житлом у Фінляндії загалом сповільнилася. По-друге, восени минулого року набули чинності обмеження на в'їзд.

"Це явно вплинуло на кількість угод з нерухомістю, що здійснюються російськими резидентами у Фінляндії, а санкції також ускладнили грошові перекази [з Росії до Фінляндії]. Все це разом сприяло зменшенню купівлі-продажу нерухомості", - заявила Яаккола.

Унаслідок нових обмежень наявність нерухомості сама по собі вже не дає змоги власнику в'їхати до Фінляндії.

У минулому росіяни використовували володіння нерухомістю як "вхідний квиток" до Фінляндії, купуючи її спільно. Таким чином в'їзд полегшувався більшій кількості людей. Цю лазівку було закрито восени минулого року.

Згідно з принциповим рішенням уряду, в'їзд у країну дозволено тільки одній особі, зареєстрованій як власник нерухомості, і тільки для виконання необхідних робіт з догляду за будинком.

Переважна більшість росіян, які зробили покупку цього року, вже живуть у Фінляндії, тоді як до осені минулого року половина покупців була з Росії.

Цього року росіяни здебільшого купували нерухомість для проживання, тоді як минулого року більшість покупців були дачниками. Більша частина угод припадає на Південну і Північну Карелію, Кюменлааксо і Південне Саво.

На відміну від них, жителі США купували нерухомість здебільшого в столичному регіоні Гельсінкі та Уусімаа, в основному для проживання та відпочинку.

Українські покупці, своєю чергою, віддають перевагу Південно-Західній Фінляндії. Цього року українці придбали більше нерухомості, ніж рік тому.

Економічна правда