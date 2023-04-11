Bitcoin піднявся вище $30 тисяч вперше з червня 2022 року

Криптовалюта Bitcoin піднялася вище 30 тис дол вперше з червня 2022 року, з початку року вона зросла вже на понад 80%.

Про це повідомляє Bloomberg, Coindesk.

Стрибок виявився інтенсивнішим, ніж майже 20% зростання індексу Nasdaq 100, з яким Bitcoin рухається в тандемі.

Стрімке зростання котирувань частково компенсує частину втрат Bitcoin з 2022 року. Тим не менш, Bitcoin досі на 50% нижче від свого історичного максимуму в листопаді 2021 року.

На 9:30 за Києвом котирування Bitcoin становили 30,06 тис долара, водночас на останню добу сягали позначки у 30,4 тис дол.

Подорожчання Bitcoin набрало сили за останній місяць після краху трьох американських банків, що відродило серед інвесторів в криптовалюту біткойна думку про те, що токен пропонує більш привабливу альтернативу традиційним фінансовим ринкам.





