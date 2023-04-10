В СБУ розповіли, як керівництво "Антонов" не пускало Нацгвардію на аеродром

Перед початком великої війни у січні-лютому 2022 року керівництво держпідприємства "Антонов" проігнорувало звернення Нацгвардії щодо доступу на аеродром у Гостомелі для зведення укріплень. Зрештою росіянам вдалось захопиии аеродром та знищити найбільший в світі літак Ан-225 "Мрія".

Про це йдеться в статті ЕП.

Служба безпеки встановила, що в січні-лютому 2022 року гендиректор ДП "Антонов" Сергій Бичков та його заступники перекрили Нацгвардії доступ на аеродром у Гостомелі.

Джерела ЕП в Службі безпеки уточнили, що Нацгвардія намагалась домовитися з адміністрацією аеродрому ще в січні. Проте керівництво "Антонова" не пускало військових на об’єкт і вимагало документи із зазначенням кількості особового складу, військових частин, озброєння та розташування засобів ППО.

Такий документ "Антонову" було подано 3 лютого. Потім весь місяць керівництво під різними приводами не давало дозвіл і пустило Нацгвардію на аеродром лише 23 лютого, за день до початку вторгнення росіян. У підсумку військові мали менше часу на підготовку до штурму аеродрому в Гостомелі.

"Слідчі також вважають, що саме недбалість Бичкова призвела до втрати літака "Мрія", адже судно могло полетіти у Німеччину задовго до 24 лютого", – йдеться в статті.

За місяць до вторгнення керівництву "Антонова" написали з агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA) та запропонували підприємству перемістити літаки на на аеродром в Лейпцигу. Паркувальні місця були готові 26 січня. Однак цю пропозицію команда Бичкова проігнорувала і відправила "Мрію" в Гостомель на ремонт одного з шести двигунів.

Ан-225 та Ан-124 планували перегнати в Німеччину 25 лютого.

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