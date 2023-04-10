Рада звільнила від ПДВ та мита товари для безпеки й оборони
Верховна Рада на засіданні в понеділок, 10 квітня, підтримала звільнення від податку на додану вартість та мита товарів для безпеки та оборони.
Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram.
За законопроєкти №9061 та 9062 в цілому проголосували 317 та 316 народних депутатів відповідно.
Згідно з документами від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України звільняються товари, що належать:
- Міноборони;
- ЗСУ;
- іншим військовим формуванням;
- розвідувальним органам;
- органам спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які покладено функції із забезпечення оборони держави.
А також поміщені у митний режим переробки за межами митної території України, та/або продуктів їх переробки, які повертаються на митну територію України у митному режимі імпорту після ремонту та/або обслуговування.
"Також пропонується звільнення від оподатковування ПДВ операцій з постачання послуг пов’язаних з програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю", – додав Железняк.
Економічна правда