Пряме сполучення між Черніговом і Києвом через Десну відновили: дорога займе 2 години

фото: мінінфраструктури

Мінінфраструктури заявило про відкриття руху транспорту мостом через річку Десна в Чернігівській області - таким чином, відновлено пряме сполучення між Черніговом та Києвом.

Про це повідомляє пресслужба міністерства у Facebook.

Зазначається, що півкілометровий міст через Десну був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення.

Відсутність руху через нього змушувала водіїв витрачати вдвічі більше часу на об’їзд дорогою Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів через зруйновані переправи навколо Чернігова, додали в міністерстві.

Будівельні роботи з відновлення мосту стартували в другій половині 2022 року після розмінування території та частини Десни.

Тепер же від обласного центру до столиці можна доїхати зручною дорогою за 2 години, зазначили в МІУ.

Рух відкрито першим проїздом та дозволено усім видам транспорту в обидва боки. На другому проїзді все ще тривають роботи.

"Відновлення транспортних шляхів на Чернігівщині - необхідна умова для захисту наших північних рубежів та нормалізації життя в громадах Чернігівщини. З моменту деокупації області весною минулого року вже облаштували 20 тимчасових переправ, капітально ремонтуємо понад 10 мостів.

Працюємо також над відновлення критичної інфраструктури в області. Прагнемо створити всі інфраструктурні умови для повернення українців додому", - заявив віце-прем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

фото: мінінфраструктури

Загалом внаслідок повномасштабного вторгнення росії на Чернігівщині було пошкоджено 680 кілометрів доріг державного значення та 27 мостів.

Економічна правда