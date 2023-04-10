Швейцарія збільшила експорт ліків до РФ до рекордних показників

Швейцарія з березня 2022 року збільшила до рекордних 2 млрд євро (на 40%) експорт фармацевтичної продукції до РФ порівняно з попередніми 12 місяцями.

Про це пише Neue Zurcher Zeitung із посиланням на дані Федерального митного управління.

Видання зазначає, що Федеральна рада Швейцарії півтора тижні тому схвалила приєднання країни до 10-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

"Історичним кроком стало те, що Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії наприкінці лютого 2022 року. Відтоді заходи з посилення санкцій приймалися постійно. Вони є наслідком жорстокої війни, яку Росія розв'язала проти України і яка досі тримає континент у стані страху", - пише газета.

Проте, підкреслює видання, ліки вважаються гуманітарним товаром та не підпадають під санкції.

Так,продаж фармпродуктів наразі становить дві третини всього експорту Швейцарії до РФ. Загалом же Швейцарія експортувала до РФ товарів на суму 2,94 млрд євро у період з березня 2022 року до лютого 2023 року.

"Продажі до Росії зумовлені низкою чинників, включно з припливом пацієнтів, які відклали лікування через пандемію. Також був період накопичення пацієнтами та лікарнями запасів ліків в очікуванні можливих експортних обмежень", - заяаили у швейцарському фармгіганті Novartis, пише liga.net.

Економічна правда