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Бізнес залучив ще 714 мільйонів гривень доступних кредитів від держави

Понеділок, 10 квітня 2023, 14:13 - Анастасія Жарикова

За минулий тиждень кредити за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на 714 мільйонів гривень залучили понад 100 підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

З початку року банки видали бізнесу 6,2 тисячі кредитів за програмою на 21 млрд грн. 

Від початку дії програми (лютий 2020 року) 0 59 тисяч кредитів на 186,8 млрд грн.

Найбільше підприємці взяли:

  • антикризових кредитів – 62,6 млрд грн;
  • кредитів на антивоєнні цілі - 55,3 млрд грн;
  • на рефінансування попередньо отриманих кредитів – 28,6 млрд грн, ;
  • на інвестиційні цілі - 11 млрд грн. 

"Окрім того, аграрії отримали 26,9 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 1,5 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів", – додали в Мінекономіки.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сферах сільського господарства (53%), торгівлі та виробництва (24%) та промислової переробки (14%).

Економічна правда

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