Бізнес залучив ще 714 мільйонів гривень доступних кредитів від держави

За минулий тиждень кредити за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на 714 мільйонів гривень залучили понад 100 підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

З початку року банки видали бізнесу 6,2 тисячі кредитів за програмою на 21 млрд грн.

Від початку дії програми (лютий 2020 року) 0 59 тисяч кредитів на 186,8 млрд грн.

Найбільше підприємці взяли:

антикризових кредитів – 62,6 млрд грн;

кредитів на антивоєнні цілі - 55,3 млрд грн;

на рефінансування попередньо отриманих кредитів – 28,6 млрд грн, ;

на інвестиційні цілі - 11 млрд грн.

"Окрім того, аграрії отримали 26,9 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 1,5 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів", – додали в Мінекономіки.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сферах сільського господарства (53%), торгівлі та виробництва (24%) та промислової переробки (14%).

Економічна правда