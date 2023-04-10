Бізнес залучив ще 714 мільйонів гривень доступних кредитів від держави
Понеділок, 10 квітня 2023, 14:13 -
За минулий тиждень кредити за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на 714 мільйонів гривень залучили понад 100 підприємств.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
З початку року банки видали бізнесу 6,2 тисячі кредитів за програмою на 21 млрд грн.
Від початку дії програми (лютий 2020 року) 0 59 тисяч кредитів на 186,8 млрд грн.
Найбільше підприємці взяли:
- антикризових кредитів – 62,6 млрд грн;
- кредитів на антивоєнні цілі - 55,3 млрд грн;
- на рефінансування попередньо отриманих кредитів – 28,6 млрд грн, ;
- на інвестиційні цілі - 11 млрд грн.
"Окрім того, аграрії отримали 26,9 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 1,5 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів", – додали в Мінекономіки.
Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сферах сільського господарства (53%), торгівлі та виробництва (24%) та промислової переробки (14%).
Економічна правда