Україна експортувала майже 39 мільйонів тонн зерна в поточному маркетинговому році 

Україна з початку поточного маркетингового року (липня 2022 року) експортувала 38,8 мільйона тонн зернових та зернобобових.

Про це йдеться в даних Мінагрополітики.

Зокрема, з липня по 10 квітня, було експортовано 22,85 млн тонн кукурудзи, 13,3 мільйона тонн пшениці, 2,3 млн тонн ячменю, 17,7 тис тонн жита.

Для порівняння, з липня 2021 року по 15 квітня 2022 року, за кордон було експортовано 45,2 млн тонн зернових та зернобобових. З них 20,6 млн тонн кукурудзи, 18,45 млн тонн пшениці, 5,6 млн тонн ячменю, 161,9 тис. тонн жита.

Крім цього в поточному МР Україна вже експортувала 120,1 тис. т борошна, що майже вдвічі перевищує обсяг експорту у 2021/2022 МР - 68,4 тис. т.

Нагадуємо:

Міністр сільського господарства Іштван Надь заявив, що Угорщина запровадить нові заходи та посилить контроль за зерном, що надходить з України.